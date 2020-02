Baansprinters imponeren met record en derde wereldtitel op rij

De Nederlandse baansprinters hebben woensdag bij de WK baanwielrennen voor het derde jaar op rij de wereldtitel veroverd op het onderdeel teamsprint. De concurrentie moet daarbij niet het idee hebben gekregen dat er straks op de Olympische Spelen van Tokio iets te halen is tegen de Oranje-mannen. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland reden in de eerste ronde een wereldrecord (41,275) en waren in de finale te sterk voor Groot-Brittannië. Dat deden ze in dezelfde samenstelling, opnieuw in een wereldrecord: 41,225.

De Britten, met onder anderen zesvoudig olympisch kampioen Jason Kenny, gaven meer dan een seconde toe: 42,400. Het was een ongekende marge.

Australië pakte ten koste van Frankrijk het brons.