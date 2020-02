Badloe neemt leiding bij WK windsurfen

Windsurfer Kiran Badloe heeft de leiding genomen op de tweede dag van het WK in het Australische Sorrento. De titelverdediger won twee races en eindigde eenmaal als tweede.

Badloe leidt met 9 punten. De Pool Pawel Tarnowski staat voorlopig tweede met 11 punten. Dorian van Rijsselberghe is na zes races met 12 punten de nummer drie van het klassement. Badloe en Van Rijsselberghe strijden om een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio.

Van Rijsselberghe kwam niet in dezelfde vloot uit als Badloe. Met twee tweede plaatsen en een derde positie kon hij redelijk tevreden terugkijken. Badloe en Van Rijsselberghe treffen elkaar de rest van het WK wel in dezelfde race. “Vanaf nu zitten we wel met z’n allen bij elkaar”, reageerde Badloe. “Dus dat wordt leuk. De punten liggen nog dicht bij elkaar, dus na morgen gaan we echt pas uitslagen zien.”

“Vanaf morgen gaan de handschoenen af”, stelde Van Rijsselberghe die na twee dagen nog niet helemaal tevreden is. “Dat ben ik pas als ik races win, dus er is werk aan de winkel.”

Badloe en tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe hebben afgesproken dat degene die het beste presteert op dit WK, Nederland zal vertegenwoordigen in de RS:X-klasse op de Spelen van Tokio.

Lilian de Geus, die al zeker is van het ticket voor Tokio, staat derde bij de vrouwen. Ze heeft Noy Drihan uit Israƫl en de Poolse Maja Dziarnowska voor zich in de tussenstand. De Geus eindigde op de tweede surfdag als zesde, vijfde en derde.