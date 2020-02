Bertens verliest in Doha in drie sets van Chinese Zheng

Kiki Bertens is in de derde ronde van het WTA-toernooi van Doha uitgeschakeld door de Chinese Zheng Saisai. De nummer 37 van de wereld was op het winderige centercourt in drie sets te sterk voor de als zevende geplaatste Nederlandse. Na ruim twee uur werd het 3-6 6-3 6-4.

Bertens en Zheng hadden al twee keer eerder tegen elkaar gespeeld. In 2016 won Bertens in Miami in twee sets en vorig jaar had de mondiale nummer 6 op de WTA Elite Trophy drie sets nodig om de Chinese te verslaan.

Vorig jaar verloor Bertens in Doha in de kwartfinales van de Belgische Elise Bertens, die uiteindelijk de titel veroverde.