Groenewegen wint vierde etappe van Ronde van Emiraten

Dylan Groenewegen heeft de vierde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De wielrenner van Jumbo-Visma was de snelste in de massasprint van een rit over 173 kilometer met start en aankomst in Dubai.

Groenewegen klopte de Colombiaan Fernando Gaviria. Pascal Ackermann, de winnaar van de eerste etappe, moest genoegen nemen met de derde plaats. Groenewegen vierde zijn derde zege van het seizoen. De Amsterdammer won ook al twee ritten in de Ronde van Valencia.

Groenewegen revancheerde zich voor zijn sprint in de eerste etappe, toen hij niet verder kwam dan een vierde plaats. “Toen zat ik ingesloten”, zei hij. “Nu kon ik vrij sprinten. De ploeg heeft hard gewerkt voor me. Ik ben goed afgezet tot de laatste bocht en kon het daarna afmaken. Dit voelt erg lekker.”

De Australiƫr Will Clark en zijn Servische medevluchter Veljko Stojnic kleurden de vierde etappe met een lange ontsnapping. Clark bleef alleen over maar werd ruim 7 kilometer voor de finish achterhaald door het peloton, dat werd aangevoerd door de ploegen met de beste sprinters.

Adam Yates blijft in de leiderstrui, met een voorsprong van 1.07 op de Sloveen Tadej Pogacar. De Brit Yates, uitkomend voor Mitchelton-Scott, maakte indruk in de derde etappe. Hij kwam alleen boven op de top van Jebel Hafeet, een berg van 10,8 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6 procent. Wilco Kelderman is met een zevende plaats de beste Nederlander. Hij moet 2.07 goedmaken op Yates.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten eindigt zaterdag met een vlakke rit met start en finish in Dubai.