Ierse rugbybond stelt duel met Italië in Six Nations uit

De Ierse rugbybond heeft besloten het duel met Italië in de Six Nations uit te stellen in verband met het coronavirus. Dinsdag pleitte de Ierse minister van Volksgezondheid daar al voor.

“Het beeld van de omvang van dit virus is duidelijk. Deze wedstrijd mag niet doorgaan”, zei Simon Harris tegen de nationale televisiezender RTE. De Irish Rugby Football Union besloot gehoor te geven aan het verzoek.

De wedstrijd stond gepland voor 7 maart in Dublin. De verwachting was dat duizenden Italiaanse fans de reis naar de Ierse hoofdstad zouden maken.

In Italië zijn meer dan driehonderd mensen besmet met het coronavirus. Twaalf mensen zijn al overleden. Italië is daarmee het zwaarst getroffen land in Europa.