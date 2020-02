Noorse schaatser Bøkko beëindigt loopbaan

Havard Bøkko begint komend weekeinde bij de wereldkampioenschappen allround in Hamar aan zijn laatste toernooi als schaatser. De 33-jarige Noor kondigde woensdag zijn afscheid aan.

Bøkko was een groot talent, maar zijn erelijst is niet heel lang. De allrounder had de pech dat hij in hetzelfde tijdperk schaatste als Sven Kramer. In 2008, 2009, 2011 en 2013 eindigde Bøkko bij de WK allround als tweede, drie keer achter Kramer en één keer achter de Rus Ivan Skobrev. Kramer deed op dat toernooi niet mee.

Bij de Olympische Spelen van Pyeongchang in 2018 verzekerde Bøkko zich samen met Simen Spieler Nilsen en Sverre Lunde Pedersen van goud op de achtervolging. Bij de WK afstanden won de Noor in 2011 goud op de 1500 meter.