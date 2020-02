Ook OKT waterpolosters Oranje afgelast wegens coronavirus

In navolging van de WK shorttrack gaat ook het olympisch kwalificatietoernooi van de waterpolosters niet door vanwege het coronavirus. Oranje hoopte van 8 tot en met 15 maart in het Italiaanse Triëst een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio te bemachtigen.

Waar en wanneer het toernooi ingehaald wordt, is op dit moment nog niet duidelijk.

Oranje heeft al drie kansen gehad om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen, maar steeds grepen de vrouwen naast een ticket. Op het OKT, de laatste kans, worden twee startbewijzen verdeeld. Oranje treedt op het kwalificatietoernooi aan tegen onder meer Italië.

De Nederlandse mannen strijden van 22 tot en met 29 maart in Rotterdam om plaatsing voor de Spelen.