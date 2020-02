Teamsprinters bij WK baan op jacht naar derde titel op rij

De Nederlandse sprinters komen woensdag op de eerste dag van de WK baanwielrennen in Berlijn al in actie. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli zijn de titelverdedigers op de olympische discipline waarbij drie mannen de baan inkomen voor een tijdrit over 750 meter.

Van den Berg, bij het veroveren van de wereldtitel in 2018 er nog niet bij, is de starter. Hij is de man die in de eerste ronde het tempo vanaf nul opvoert. Als hij na 250 meter opzij gaat neemt Lavreysen het kopwerk over. In de slotronde blijft Hoogland of Büchli over om de tijd neer te zetten. Bondscoach Hugo Haak kondigde al aan dat beiden een keer in actie komen; in de kwalificatie en de eerste ronde. De snelste van de twee wordt opgesteld in de strijd om de medailles, mits die gehaald wordt.

De wedstrijden op het Velodrome van Berlijn waarin Nederlanders starten, beginnen om 18.30 uur. Ook de vrouwen rijden hun teamsprint, terwijl Kirsten Wild op het onderdeel scratch uitkomt. De finale op de teamsprint wordt rond 21.30 uur verreden.