Teamsprinters verpulveren wereldrecord bij WK baanwielrennen

De Nederlandse teamsprinters hebben woensdag bij de WK baanwielrennen de finale bereikt in een nieuw wereldrecord. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren op de piste van Berlijn goed voor een ongekende tijd: 41,275 over 750 meter. De oude toptijd stond op 41,871 en was in 2013 door de Duitse ploeg gereden op de hooggelegen baan van Aguascalientes in Mexico.

De Nederlandse titelverdedigers, die Rusland ruim versloegen, nemen het in de strijd om het goud later op woensdagavond op tegen Groot-Brittanniƫ. De Britten, regerend olympisch kampioen, versloegen Duitsland in 42,294. De strijd om het brons gaat tussen Australiƫ en Frankrijk.