Tennisster Maria Sjarapova kondigt afscheid aan

Maria Sjarapova stopt met tennissen. De Russische speelster won vijf keer een grand slam. Sjarapova is 32 jaar. “Tennis heeft me de wereld laten zien. Het heeft mijn ware aard laten zien. Ik ga nu een nieuw hoofdstuk in, mijn volgende berg beklimmen. Ik blijf groeien. Tennis, ik zeg vaarwel”, schreef ze op Instagram.

Sjarapova is de voormalig nummer 1 van de wereld. Ze staat momenteel op de 373e plek op de wereldranglijst.

In 2004 veroverde Sjarapova op Wimbledon haar eerste grandslamtitel en in 2014 was ze voor het laatst de beste op een grand slam. Tussentijds won ze de US Open (2006), de Australian Open (2008) en Roland Garros (2012).

Sjarapova speelde in januari van dit jaar haar laatste wedstrijd op de Australian Open, waar ze in de eerste ronde verloor van de Kroatische Donna Vekic. In augustus van vorig jaar won ze voor het laatst een partij.

In 2016 werd Sjarapova voor twee jaar geschorst omdat ze positief had getest op het verboden middel meldonium. Uiteindelijk stond ze voor vijftien maanden aan de kant. In 2017 keerde ze terug in Stuttgart, maar sindsdien benaderde ze nooit meer haar niveau van voor de schorsing.