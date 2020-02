Verstappen legt 84 ronden af en klokt de tweede tijd

Max Verstappen heeft op de eerste dag van de tweede testweek in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen 84 ronden afgelegd. De Nederlander zette met zijn RB16 in Barcelona de tweede tijd van de dag neer: 1.17,347. Alleen de Pool Robert Kubica, testrijder voor Alfa Romeo, was rapper: 1.16,942.

Verstappen kwam vorige week tijdens de eerste testweek op het Circuit de Catalunya tot 254 rondjes. Donderdagochtend en vrijdagmiddag gaat de 22-jarige Limburger opnieuw de baan op.

“Het is nu nog lastig om te zeggen of de auto goed genoeg is. Alles voelt snel en het voelt alsof we veel grip hebben, maar dat hebben de andere auto’s ook. Testen zegt dus nog niet zo heel veel. Het belangrijkste is dat we veel dingen uitproberen en weten waar de auto op reageert”, zei de Nederlander woensdag tegen Verstappen.nl. “

Na deze testdagen is de voorbereiding op het nieuwe seizoen afgelopen. De Formule 1-teams komen vrijdag 13 maart weer de baan op voor de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Australië in Melbourne. De eerste race van 2020 is op 15 maart. Verstappen: “We moeten het beter doen dan vorig jaar en daar werken we ook hard aan. Tot nu toe voelt de auto zeker als een verbetering, maar dat moet ook als je voor het kampioenschap wilt vechten. We focussen ons gewoon op onszelf, en dan zien we in Melbourne waar we staan.”