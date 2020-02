Kirsten Wild is voor de derde keer in haar loopbaan wereldkampioene geworden op het onderdeel scratch. Daarmee bezorgde ze Nederland woensdag in Berlijn de eerste medaille bij de WK baanwielrennen. Wild sprintte van kop af naar de winst. Eerder was ze in 2015 en 2018 de beste van de wereld op het niet-olympische nummer.

De Amerikaanse Jennifer Valente legde beslag op het zilver, brons was voor de Portugese Maria Martins.