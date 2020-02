WK shorttrack in Zuid-Korea afgelast om coronavirus

Het wereldkampioenschap shorttrack in Seoul, Zuid-Korea, is afgelast vanwege het coronavirus. Dat heeft de internationale schaatsunie (ISU) laten weten. Misschien wordt het evenement op een later tijdstip of op een andere locatie gehouden. Het WK stond, met een sterke Nederlandse delegatie, gepland van 13 tot en met 15 maart. Eerder al werd ook het WK tafeltennis in Zuid-Korea uitgesteld.

“Het spijt ons zeer dat we deze maatregel hebben moeten treffen, maar we hadden geen keus”, zo laat de ISU in een verklaring weten. “Er is te veel onzekerheid omtrent de verspreiding van het virus. Een andere locatie vinden is gezien de omstandigheden op dit moment heel lastig. Toch willen we vooralsnog niet uitsluiten dat het evenement op een later tijdstip wordt gehouden.”

“Dit is natuurlijk enorm balen”, zegt bondscoach Jeroen Otter in een eerste reactie bij de NOS. “Drie toernooien stonden met vette letters in onze agenda. De worldcup in Dordrecht, het Europees kampioenschap en natuurlijk het WK. Seoul is een prachtige plek om te rijden en we waren er hard voor aan het trainen. Dit is enorm balen, een klap in het gezicht van de atleten. Maar uiteraard hebben we alle begrip voor deze beslissing. Eerlijk gezegd komt het ook niet helemaal als een verrassing.”

De Nederlandse schaatsbond KNSB zegt eveneens begrip te hebben voor de beslissing van de ISU. “De gezondheid van sporters en stafleden gaat boven alles en wij willen niet dat die vanwege het coronavirus gevaar zou lopen. Omdat de ISU nog niet zegt of het WK wordt uitgesteld of verplaatst is het lastig voor ons daarop in te spelen. Wij hopen dat daarover snel duidelijkheid komt.”