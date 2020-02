Zeilster Bouwmeester op eerste plaats bij WK Laser Radial

Zeilster Marit Bouwmeester heeft de koppositie veroverd op het wereldkampioenschap in de klasse Laser Radial. De Friese olympisch kampioene won in Australiƫ op de vierde wedstrijddag alle drie de races die in haar vloot die werden gevaren. Ze loste de Deense Anne-Marie Rindom af als lijstaanvoerster en gaat riant aan de leiding.

Bouwmeester staat na vijf races op zeven punten, met aftrek van haar slechtste resultaat. De Belgische Emma Plasschaert staat voorlopig tweede met 17 punten. Rindom zakte naar de derde plaats met 18 punten.

Maxime Jonker maakte een reuzensprong in het klassement en klom van de vijftigste naar de elfde plaats, met dank aan twee derde plaatsen en vierde eindklassering. Daphne van der Vaart staat dertiende na vijf races, zes posities hoger dan Mirthe Akkerman.