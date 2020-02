Alleen Bos niet naar kwartfinales op keirin bij WK baanwielrennen

Drie van de vier Nederlandse sprinters hebben zich bij de WK baanwielrennen in Berlijn geplaatst voor de kwartfinales op het onderdeel keirin. Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, woensdag nog goed voor een wereldrecord en titel op de teamsprint, wonnen hun heat overtuigend. Matthijs Büchli eindigde in zijn heat als tweede, ook voldoende voor een vervolg. Theo Bos, de vierde Nederlandse deelnemer, werd derde in zijn heat en moet zich via de herkansingen nog zien te plaatsen.

Bij keirin komen vijf of zes renners op gang achter een derny om vervolgens over drie ronden te sprinten om de zege. Büchli is de titelverdediger.