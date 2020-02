Alleen Lavreysen naar finale keirin bij WK baanwielrennen

Alleen baansprinter Harrie Lavreysen gaat bij de WK baanwielrennen op de piste van het Velodrom van Berlijn strijden om het goud. De Europees kampioen eindigde als derde in zijn halve finale en verzekerde zich daarmee van een finaleplaats. Daarin slaagden Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli niet. Hoogland eindigde in dezelfde heat als Lavreysen als zesde. Büchli, de titelverdediger, werd in zijn halve finale vierde. Alleen de beste drie gingen door.

Lavreysen finishte achter de Japanner Yuta Wakimoto en de Kazach Sergei Ponomariov. In de heat van Büchli pakten de Maleisiër Mohd Azizulhasni Awang, de Duitser Stefan Bötticher en de Brit Jack Carlin de finaleplaatsen.

De finale is later op donderdagavond. Lavreysen heeft al goud op zak van de teamsprint.