Baanrenner Büchli verdedigt keirintitel bij WK

Matthijs Büchli verdedigt donderdag bij de WK baanwielrennen op het Velodrom van Berlijn zijn vorig jaar behaalde wereldtitel op de keirin. Op het onderdeel komen per race zes renners in actie, eerst nog op gang getrokken door een derny om vervolgens een kleine drie ronden voor de winst te sprinten. Büchli, woensdag al in de kwalificaties actief als een van de gouden teamsprinters, is een specialist. Op de Spelen van Rio 2016 behaalde hij al zilver.

Voor de 27-jarige Noord-Hollander zijn de belangen groot. Büchli is nog niet zeker van deelname aan de Spelen van Tokio en kan zijn kandidatuur met een medaille in Berlijn onderstrepen. Hij zal dan onder meer moeten afrekenen met enkele landgenoten want Nederland heeft dankzij de wereldtitel van Büchli en de Europese titel van vorig jaar van Harrie Lavreysen liefst vier deelnemers. Ook Jeffrey Hoogland en Theo Bos staan vanaf 14.30 uur aan de start.