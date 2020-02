Baanrenner Eefting vijfde bij WK op onderdeel scratch

Roy Eefting is bij de WK baanwielrennen in Berlijn als vijfde geëindigd op het onderdeel scratch. De Nederlander, vorig jaar nog goed voor zilver, zag de Wit-Rus Yauheni Karaliok de wereldtitel veroveren. Dat had hij in 2018 ook al gedaan.

Het zilver was voor de Italiaan Simone Consonni, brons ging naar de Spanjaard Sebastián Mora.

Eefting won deze winter nog een wereldbekerwedstrijd op het baanonderdeel waarbij na zestig ronden (15 kilometer) wordt gesprint om de winst. De 30-jarige coureur uit Grolloo ging twintig ronden voor het einde wel op avontuur met onder anderen Karaliok en Mora maar hield het voorop niet vol. Vrijdag komt Eefting nog uit op de puntenkoers.