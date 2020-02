Badloe blijft Van Rijsselberghe voor op WK windsurfen

Windsurfer Kiran Badloe heeft na de derde dag van het WK in het Australische Sorrento de leiding behouden en daarmee het beste uitzicht op deelname aan de Olympische Spelen van Tokio. De titelverdediger won twee races en eindigde eenmaal als elfde. Hij liep iets verder uit op vriend en rivaal Dorian van Rijsselberghe, die met een derde, vijfde en 25e plek terugviel naar de vierde plaats in het klassement.

Badloe en tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe strijden om een ticket voor de komende Spelen. Ze hebben afgesproken dat degene die het beste presteert op dit WK, Nederland zal vertegenwoordigen in de RS:X-klasse in Tokio.

Badloe, die na negen races op 11 punten staat, ligt op koers voor het begeerde startbewijs: “Als ik mij lekker in mijn vel voel dan gaat het presteren ook goed. Dus dat proberen we er nu ook gewoon in te houden. Geen druk creëren als het niet nodig is”, liet hij weten vanuit Sorrento.

Hij had alleen wat problemen in de laatste race van de dag. “Ik was er niet helemaal bij en ging ik onderuit in de gijp, maar ik wist snel de knop om te zetten en werd toch nog elfde. Dat verraste mij wel in positieve zin. De andere twee races heb ik superlekker kunnen varen.”

Van Rijsselberghe, de nu op 38 punten staat, geeft de hoop nog niet op. “We moeten gewoon rustig door blijven gaan. Het is nog niet voorbij”, aldus de ervaren Texelaar, die zelf moeite heeft om snelheid te vinden. “Dat is lastig als je voorin mee wilt varen. Dan heb je alle beetjes nodig.”

Lilian de Geus, die al zeker is van het ticket voor Tokio, klom naar de tweede plaats bij de vrouwen. Ze heeft alleen Noy Drihan uit Israël nog voor zich. De Geus eindigde op de derde surfdag als tweede, zesde en eerste.