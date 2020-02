Braspennincx snel in kwalificaties sprint op WK baan

Shanne Braspennincx is het sprinttoernooi bij de WK baanwielrennen in Berlijn goed begonnen. De Brabantse sprintster kwam over 200 meter met vliegende start tot een tijd van 10,478. Daarmee eindigde ze als derde en stroomt ze meteen door naar de achtste finales.

Voor de rensters die eindigden op de plaatsen 5 tot en met 28 is er eerst een eerste ronde. Daarvoor kwalificeerde zich Laurine van Riessen. De sprintster uit Leiden realiseerde de achtste tijd: 10,513.

De snelste tijd kwam op naam van de Duitse Emma Hinze: 10,364.