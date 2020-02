CAS behandelt Russisch beroep tegen schorsing eind april

Internationaal sporttribunaal CAS behandelt het beroep van Rusland tegen de schorsing van 4 jaar voor deelname aan grote sportevenementen waarschijnlijk pas eind april. In elk geval niet eerder, zo liet de instantie donderdag weten. De zaak zal bovendien achter gesloten deuren plaatsvinden.

Wegens grootschalige fraude met doping werd Rusland in december zwaar gestraft door ’s werelds antidopingbureau WADA. De ban houdt onder meer in dat Russische atleten niet aan de Olympische Spelen van Tokio mogen meedoen. In elk geval niet onder eigen vlag.

WADA had aangedrongen op een openbare zitting, maar het CAS wil dat niet omdat niet alle betrokken partijen het daarover eens konden worden.