Golfer Luiten 13e plaats na eerste dag Oman Open

De Nederlandse golfer Joost Luiten staat bij Oman Open na de eerste dag op de gedeelde dertiende plaats in het klassement. Hij had 69 slagen nodig, drie onder het baangemiddelde. Luiten staat drie slagen achter op de Italiaan Guido Migliozzi, die na de eerste van vier ronden aan de leiding gaat.

Er doen naast Luiten, winnaar van dit toernooi in 2018, nog drie Nederlanders mee aan dit toernooi van de Europese Tour. Darius van Driel speelde zijn ronde in een slag onder par en staat gedeeld 38e. Lars van Meijel en Wil Besseling gingen beiden rond in level par (72 slagen) en delen de 55e plaats.

Met 1,6 miljoen euro aan prijzengeld behoort Oman Open tot de kleinere toernooien van de Tour. De winnaar op de baan van Al Mouj Golf gaat zondag met een kwart miljoen euro naar huis.