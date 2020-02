Schaatsster Ter Mors, kampioene van de comeback

Schaatsster Jorien ter Mors is ergens goed in waarin ze eigenlijk helemaal niet wil uitblinken: klimmen uit een (diep) dal. “Ja, wat dat betreft kun je me wel een ervaringsdeskundige noemen”, zegt de drievoudig olympisch kampioene met de nodige zelfspot in Hamar. “De laatste jaren heb ik dat helaas iets te veel moeten doen. Ik weet dus inmiddels wel hoe ik moet terugkomen na tegenslag.”

Ter Mors (30) worstelde na de succesvolle Winterspelen van Sotsji 2014 (twee keer goud) met verschijnselen van overtraindheid. Ze kwam ijzersterk terug, maar verdween na Pyeongchang 2018 ( een keer olympisch goud en een keer brons als shorttrackster) opnieuw een jaar uit beeld door een zware knieblessure.

Dit seizoen hoopte ze opnieuw aansluiting te vinden met de wereldtop, maar door mentale en fysieke problemen is het vooralsnog een periode van vallen en opstaan. De WK sprint, die vrijdag in Noorwegen beginnen, vormen voor de Twentse sportvrouw in deze winter het eindstation, omdat ze zich niet voor de wereldbekerfinale in Heerenveen (7-8 maart) heeft geplaatst.

“Je zou kunnen zeggen dat ik hier niets te verliezen heb”, beaamt Ter Mors, die in 2018 de wereldtitel op de sprintvierkamp veroverde. “Ik wil gewoon vier goede races rijden en met een positief gevoel aan het nieuwe trainingsseizoen beginnen. De grootste winst is feitelijk dat ik meedoen aan dit WK. Met een medaille in het eindklassement zou ik zeker tevreden zijn.”

Ter Mors zorgde aan het begin van het seizoen bij de wereldbekerkwalificatie in Thialf nog voor hoge verwachtingen bij zichzelf en het publiek. Ze won, alsof ze nooit was weggeweest, de 500, 1000 en 1500 meter. Achteraf bleek dat positieve beeld zeer vertekend. “Het heeft me heel veel energie gekost om bij dat toernooi in Heerenveen meteen al goed te zijn na mijn knieoperatie. Dat heb ik later in het seizoen moeten bekopen. Ik was mentaal en fysiek nog niet klaar om weer te winnen. Het leek alsof ik weer helemaal terug was, maar het tegendeel was waar.”

Ter Mors trachtte geforceerd ook in de wereldbeker weer te excelleren, kreeg priv√©problemen door een verbroken relatie, werd ziek in december in Kazachstan en kreeg ook weer last van haar kwetsbare rechterknie. Door al die negatieve factoren konden de NK afstanden eind december voor haar niet anders dan mislukken. Een maand later pakte ze echter als ‘kampioene van de comeback’ alsnog een WK-ticket. “Ik zit weer lekker in mijn vel en dat alleen al is mij heel wat waard.”