Sloveen Pogacar wint vijfde etappe Ronde van Emiraten

Wielrenner Tadej Pogacar heeft de vijfde etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De Sloveen van Team UAE, tweede in het algemeen klassement, versloeg aan de finish in een sprint bergop Aleksej Loetsenko uit Kazachstan die tweede werd. De Engelse klassementsleider Adam Yates eindigde daar vlak achter.

De finish was boven op de top van Jebel Hafeet na een klim van 10,8 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6. De aankomst bergop was identiek aan die van de derde etappe, die nog solo door Yates werd gewonnen.

Yates is favoriet voor de overwinning in de ronde. Hij staat in het algemeen klassement ruim een minuut voor op Pogacar en Loetsenko. De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten eindigt zaterdag met een vlakke rit met start en finish in Dubai.