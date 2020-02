Sprinters naar halve finales keirin bij WK baanwielrennen (2)

De sprinters Harrie Lavreysen, Matthijs Büchli en Jeffrey Hoogland zijn bij de WK baanwielrennen in Berlijn doorgedrongen tot de halve finales op het onderdeel keirin.

Europees kampioen Lavreysen was de snelste in zijn heat. Dat deed Büchli hem na in de tweede kwartfinale, waarna Hoogland zich in zijn heat als derde plaatste voor de halve finales.

Bij keirin komen zes renners op gang achter een derny om vervolgens over drie ronden te sprinten om de zege. Büchli is de titelverdediger. De halve finales en finale zijn donderdagavond.