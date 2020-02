Van Gerwen wint van Ierse ‘uitdager’ O’Connor in Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft in de vierde speelronde van de Premier League met 7-4 gewonnen van de Ier William O’Connor. De titelhouder, die nu weer aan kop gaat in de Premier League, herstelde zich daarmee van de nederlaag van vorige week in Cardiff tegen de Engelsman Nathan Aspinall.

O’Connor mocht in Dublin als ‘uitdager’ deelnemen aan de Premier League. Iedere speelstad mag een speler uit eigen land uitnodigen.

De thuisspeler kwam na een 3-1-achterstand knap terug tot 3-3, maar Van Gerwen liep uit naar 6-3. Met dubbel-5 maakte Van Gerwen het bij 6-4 af in de leg waarin O’Connor was begonnen.

Michael Smith gooide eerder op de avond een ninedarter. Hij was met 7-5 te sterk voor Daryl Gurney.