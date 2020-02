Van Riessen naar kwartfinales sprint op WK baanwielrennen

Laurine van Riessen heeft net als de afgelopen twee jaar de kwartfinales bereikt in het sprinttoernooi bij de WK baanwielrennen in Berlijn. De sprintster uit Leiden versloeg in de achtste finales de Française Mathilde Gros, de nummer 3 van de WK van vorig jaar.

Shanne Braspennincx vloog er uit. De Brabantse was het toernooi nog voortvarend begonnen met de derde tijd in de kwalificaties, waardoor ze tot de vier rensters behoorde die de eerste ronde konden overslaan. Maar de Russische Anastasia Vojnova stond een vervolg voor de Brabantse in de weg.

De kwartfinales zijn donderdagavond. Van Riessen neemt het op tegen de Duitse Emma Hinze.