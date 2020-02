Veelzijdige schaatsster Leerdam mikt op 1 miljoen volgers

Schaatskampioene Jutta Leerdam is in alle opzichten een exponent van de nieuwe generatie. “Hoeveel volgers ik heb op Instagram? Eens even kijken, het zijn er nu 257.000”, glimlacht de 21-jarige vriendin van schaatser en teamgenoot Koen Verweij in Hamar. “Er zijn dagen dat er zomaar 3000 bij komen. Na mijn wereldtitel op de 1000 meter twee weken in Salt Lake City kreeg ik er 30.000 fans bij. Hartstikke leuk toch? Ik wil naar de miljoen!”

Leerdam hoopt bij de WK sprint in Noorwegen, die vrijdag beginnen, met aansprekende successen de interesse voor haar sociale mediakanaal nog wat verder aan te wakkeren. De studente richt zich zeker niet alleen op schaatsen.

“Ik houd ook van koken en van mezelf opmaken. Daarbij experimenteer ik graag. Voor mijn ogen gebruik ik een speciale eyeliner, de zogenoemde wing. Het is mijn handelsmerk geworden. Daar krijg ik dan van volgers vragen over hoe ik het aanbreng. Op een videofilmpje ga ik dan uitleggen hoe ik het doe. Ik zie andere schaatssters nu al ook rijden met die wing. Dat vind ik hilarisch. Dat zou ik zelf nooit doen. Ik ben meer een trendsetter dan een trendvolger.”

Leerdam weet nog niet of ze volgend seizoen ook nog voor Team Reggeborgh rijdt. “Er zijn dingen gaande, maar ik wil er nu nog geen energie aan besteden. Dat komt na het seizoen wel. Of ik samen met Koen blijf optrekken? Samen in één team bevalt in elk geval heel goed. Hij is kritisch op mij en houdt me daardoor scherp. Ik heb naar hem toe een extra bewijsdrang. Of ik hem ook beter maak? Misschien dat ik hem inspireer met mijn wereldtitel, maar ik geef hem geen technische aanwijzingen. Koen is een echt mannetje, dat wil hij echt niet van mij horen.”