Verstappen strandt in de grindbak tijdens Formule 1-test

Max Verstappen heeft geen vlekkeloze sessie afgewerkt in de Red Bull op de tweede testdag van de Formule 1 in Barcelona. De Limburger spinde twee keer met zijn auto, waarbij de laatste eindigde in de grindbak. Verstappen kreeg zijn auto niet meer in de baan en moest uitstappen.

Nadat de bolide uit het grind was getrokken en in de garage was opgekalefaterd, reed de Nederlander nog wel de nodige ronden op het Circuit de Catalunya. Hij kwam in de ochtendsessie uit op 31 ronden en dat was beduidend minder dan de voorgaande testdagen. Zijn snelste ronde ging in 1.17,738 en dat was de vijfde tijd. De Duitser Sebastian Vettel ging 49 keer rond in zijn Ferrari en noteerde met 1.16,841 de snelste ronde.

Verstappen tilde niet al te zwaar aan de iets mindere ochtend. “Het weer zat niet echt mee, maar we hebben wel onze dingen kunnen doen. Het belangrijkste was om de nieuwe onderdelen te testen en daar data over te verzamelen, en dat is allemaal gelukt”, zei hij op Verstappen.nl. “Vorige week hebben we veel rondjes gereden, we weten dat het goed zit met de auto en de motor. We verbeteren iedere dag en leren ook iedere dag meer over de auto. Dat is precies wat we willen.”

Hij weet zijn spin in de grindbak aan een natte plek op het asfalt die hij vanuit zijn cockpit niet kon zien. “Er was geen schade, maar voordat de auto weer terug in de garage is en het grind is verwijderd, ben je dertig minuten verder.”