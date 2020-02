Zeilster Bouwmeester nog steeds ruim op kop bij WK

De Nederlandse Laser Radial-zeilster Marit Bouwmeester staat nog steeds ruim op kop na negen races op het WK in Melbourne. Ze won donderdag een van de drie races en eindigde verder als 24e en 10e.

Maar omdat ook de concurrentie niet foutloos bleef, behield ze eenvoudig de leiding. Bouwmeester gaat met 24 punten voorsprong op de huidige nummer twee, de Noorse Line Flem Host, de laatste wedstrijddag in.

“Vandaag hadden we erg variĆ«rende omstandigheden. Dat zorgde voor moeilijke races en daardoor ook wisselende resultaten in het veld”, aldus Bouwmeester. “Ook ik had een lastige dag met een aantal ongelukkige beslissingen. De eerste race heb ik dominant gevaren en gewonnen, maar in race twee en drie had ik wel wat meer moeite. Maar we hebben gestreden om de schade zoveel mogelijk te beperken.”

De tweede Nederlandse deelneemster Maxime Jonker klom dankzij twee derde plaatsen naar de zevende plaats in het klassement. Daphne van der Vaart steeg na de 27e en 36e plek in de eerste twee races en de zege in haar laatste race van de dag naar de 11e plaats overall.

Bij de laatste drie races vrijdag wordt minder wind verwacht. De grote voorsprong van Bouwmeester kan na de tiende van twaalf races nog wel slinken. Vanaf die race geldt een tweede aftrekresultaat.