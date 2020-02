Baanrenner Ligtlee pakt WK-goud op kilometer tijdrit

Sam Ligtlee heeft vrijdag bij de WK baanwielrennen in Berlijn de kilometer tijdrit gewonnen. De jongere broer van olympisch kampioene Elis Ligtlee snelde naar een tijd van 59,495. De na hem gestarte Fransman en titelverdediger Quentin Lafargue slaagde er niet in die tijd te verbeteren. Hij noteerde 59,746. Het brons was voor de Fransman Michaël D’Almeida: 1.00,103.

Theo Bos, de andere Nederlandse deelnemer, eindigde als vijfde. Hij realiseerde een tijd van 1.00,330 en was daarmee een fractie minder snel dan in de kwalificaties: 1.00,003. Bos (36) was de afgelopen jaren nog goed voor twee keer zilver en een keer brons op de kilometer tijdrit. In 2005 was hij de wereldkampioen.

Ligtlee (22) was in de kwalificaties al sneller geweest dan zijn illustere voorganger: 59,590. Toen deed alleen Lafargue het een fractie beter: 59,324.