Baanrenner Ligtlee stelt kandidatuur WK-titel op km tijdrit

Sam Ligtlee heeft vrijdag bij de WK baanwielrennen in Berlijn op de kilometer tijdrit in de kwalificaties de op een na snelste tijd neergezet. De jongere broer van olympisch kampioene Elis Ligtlee kwam tot een tijd van 59,590. Alleen de Franse titelverdediger Quentin Lafargue was een fractie sneller: 59,324.

Een andere Fransman, Michael D’Almeida, bleef ook onder de minuut: 59,974. Ligtlee (22) veroverde in 2018 brons bij de EK in Glasgow.

Theo Bos, die de afgelopen jaren twee keer zilver en eenmaal brons veroverde, bleef steken op de vijfde tijd: 1.00,003. De meeste topsprinters laten de kilometer tijdrit links liggen. Zaterdag begint voor hen het sprinttoernooi.