Bos zestiende na twee runs op WK skeleton

Kimberley Bos staat zestiende na de eerste twee runs bij het WK skeleton in het Duitse Altenberg. De 26-jarige Edese begon met de twaalfde tijd in de eerste heat en liet die volgen door de twintigste tijd. Haar achterstand op de nummer één in het tussenklassement, de Zwitserse Marina Gilardoni, bedraagt al meer dan 3 seconden. Zaterdag zijn de derde en vierde run.

Bos, die op de Winterspelen van 2018 als achtste eindigde, heeft dit seizoen nog geen topklassering kunnen behalen. Een knieblessure hielp ook niet me. Ze was nog redelijk monter na de eerste dag, hoewel ze door een fout in de tweede run veel tijd verloor. “Er zijn nog wat verbeterpuntjes voor zaterdag. Wat zeker wel positief is, is dat mijn start best redelijk is. Gezien de aanloop naar dit WK, ben ik best tevreden.”