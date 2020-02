Coronavirus bedreigt ook olympische fakkelestafette in Japan

Het nieuwe coronavirus dat ook in Japan rondwaart, bedreigt de estafette met de olympische fakkel. De organisatie van de Olympische Spelen in Tokio neemt volgende week een besluit over de traditionele optocht. Toshiro Muto, de voorzitter van het organisatiecomité, overweegt de estafette flink in te korten en te versoberen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het olympisch vuur wordt op 12 maart ceremonieel ontstoken in het Griekse Olympia. Na een korte tocht door Griekenland komt de toorts met de vlam aan in Japan, waar de estafette volgens de huidige planning op 26 maart begint in Fukushima en op 24 juli eindigt in het Olympisch Stadion van Tokio, waar dan de opening van de Spelen is. Het is de bedoeling dat de toorts door alle 47 regio’s van Japan gaat, maar of de organisatie aan de afgesproken route vasthoudt, is nog maar de vraag.

In Japan zijn al de nodige sportevenementen geschrapt vanwege de uitbraak van het virus.