Djokovic en Tsitsipas tennissen finale in Dubai

Novak Djokovic heeft met enige moeite de finale van het tennistoernooi van Dubai bereikt. De nummer een van de wereld overleefde drie wedstrijdpunten tegen de Fransman Gaël Monfils en sloeg vervolgens in de derde set toe: 2-6 7-6 (8) 6-1.

Djokovic maakte een einde aan de zegereeks van Monfils, de nummer negen van de wereld die voorafgaand aan de titelstrijd in Dubai de toernooien van Rotterdam en Montpellier op zijn naam schreef. De Serviër neemt het in de finale op tegen Stefanos Tsitsipas. De Griek was in de halve eindstrijd in twee sets te sterk voor Daniel Evans, de Britse nummer 37 van de wereld: 6-2 6-3.

Tsitsipas, de nummer zes van de wereldranglijst, is al acht duels op rij ongeslagen na zijn winst van het toernooi van Marseille.

Tsitsipas stond vorig jaar ook in de finale van het toernooi van Dubai. Hij verloor toen in twee sets van Roger Federer.