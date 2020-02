Geteste wielrenners wachten af in hotels in Abu Dhabi

Alle renners die deelnamen aan de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten worden getest op het coronavirus. Ze mogen vooralsnog hun hotels niet verlaten. Dat geldt ook voor de renners van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. “Op dit moment wachten we of nadere mededelingen en is het nog onduidelijk wanneer de ploeg het hotel mag verlaten”, zei een woordvoerder van de ploeg.

De sportautoriteiten van Abu Dhabi schrapten donderdagavond de laatste twee etappes van de Ronde van de Emiraten nadat bij twee Italiaanse stafleden van een wielerploeg besmetting met het virus was vastgesteld. “Deze beslissing is genomen om de veiligheid van de deelnemers te garanderen. Veiligheid staat voorop”, aldus een persverklaring.

Het ministerie van Volksgezondheid bepaalde dat alle renners, stafleden en medewerkers van de organisatie op het virus zouden worden getest en sloot niet uit dat quarantaine mogelijk nodig is om verspreiding te voorkomen. “Jammer dat de ronde al voorbij is, maar gezondheid gaat voor. We zullen allemaal getest worden en moeten voorlopig in het hotel blijven”, twitterde viervoudig Tourwinnaar Chris Froome van Team Ineos.