Motorcrosser Herlings op jacht naar titel met fabrieksteam KTM

Viervoudig wereldkampioen motorcross Jeffrey Herlings komt ook de komende drie jaar uit voor het fabrieksteam van het Oostenrijkse motorfietsenmerk KTM. De Brabander heeft zijn contract verlengd tot eind 2023, meldde het team aan de vooravond van het nieuwe seizoen. Het wereldkampioenschap opent zondag met de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ in Matterley Basin.

De 25-jarige Herlings gaat dit jaar op jacht naar zijn tweede wereldtitel in de koningsklasse MXGP. Hij won zijn eerste in 2018, maar kon zijn titel door blessureleed afgelopen jaar niet prolongeren. Dit jaar staat hij er fysiek beduidend beter voor en kan hij het seizoen in goede conditie beginnen. Hij won deze maand twee voorbereidingswedstrijden.

Herlings crosst al sinds 2010 voor KTM. Hij won eerst drie keer de wereldtitel in de lichte klasse MX2 alvorens de overstap te maken naar de MXGP. De beste Nederlandse motorcrosser aller tijden heeft inmiddels 86 grandprixzeges. In 2018 veroverde hij de wereldtitel door 17 van de 19 GP’s te winnen.