Nederland en Duitsland houden samen WK vrouwenhandbal in 2025

Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) mag samen met Duitsland het wereldkampioenschap voor vrouwen in 2025 organiseren. De internationale bond IHF heeft op een bijeenkomst in de Egyptische hoofdstad Caïro het toernooi aan beide landen toegewezen.

Het besluit was min of meer een formaliteit, omdat er geen andere kandidaten waren. Nederland was eerder gastheer van het WK vrouwen in 1971 en 1986. Duitsland organiseerde de wereldtitelstrijd al drie keer, in 1965, 1997 en 2017. Het NHV gaf in 2012 nog wegens geldproblemen de organisatie van het EK voor vrouwen terug.

Het Nederlands vrouwenteam veroverde in december voor het eerst in de historie van het handbal de wereldtitel. Op het WK van 2017 won Oranje brons en zilver was de uitkomst van het WK in 2015. Het team is inmiddels zo populair dat de wedstrijden in eigen land vrijwel altijd uitverkocht zijn. Eind maart spelen de vrouwen van bondscoach Emmanuel Mayonnade voor een recordaantal van 10.000 toeschouwers in het Rotterdamse Ahoy tegen Spanje een kwalificatie-interland voor het EK van 2020.

Nederland en Duitsland hebben de organisatie verdeeld met elk twee poules uit de voorronde en één poule uit de hoofdronde. De finaleronde is voor Nederland, dat de speelsteden op een later moment bekendmaakt.

Voorzitter Tjark de Lange van het NHV is trots op de toewijzing. “In december 2025 kunnen wij drie weken lang de handbalsport aan heel Nederland presenteren. Iets wat perfect in de strategie van het NHV past. Het WK is een fantastisch evenement om met onze verenigingen en alle handbalfans naartoe te leven”, zei hij. “Duitsland ziet ook dat vooral het vrouwenhandbal in Nederland behoorlijk in de lift zit. Vandaar dat de samenwerking met het buurland steeds intensiever wordt.”

Het NHV had zich ook kandidaat gesteld voor de organisatie van een olympisch kwalificatietoernooi voor de vrouwen in maart, maar kon zijn kandidaatstelling intrekken omdat Nederland zich als wereldkampioen rechtstreeks heeft geplaatst voor het olympisch toernooi in Tokio.