Nuis beloond met schaatsoscar

Kjeld Nuis is de winnaar van de schaatsoscar in het seizoen 2018/2019. De Nederlandse schaatser is met name beloond voor het wereldrecord op de 1500 meter, dat hij op 10 maart 2019 reed bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City. Nuis had een dag eerder ook het wereldrecord op de 1000 meter aangescherpt.

Nuis is de veertiende Nederlandse schaatser die het beeldje van de Noors schaatser Oscar Mathisen ontvangt. Andere winnaars zijn onder anderen Ard Schenk, Kees Verkerk en Sven Kramer, die de oscar in 2017 voor de tweede keer kreeg.

Het comité dat de schaatsoscar uitreikt, roemt het optreden van Nuis tijdens zijn recordrace op de 1500 meter, toen hij duelleerde met Thomas Krol. Nuis klokte 1.40,17, terwijl Krol uitkwam op 1.40,54. Op de 1000 meter had Nuis 1,06,18 als wereldrecord neergezet. Die tijd werd onlangs bij de WK afstanden in Salt Lake City door de Rus Pavel Koelizjnikov verbeterd tot 1.05,69.