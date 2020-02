Ook laatste test verloopt niet vlekkeloos voor snelle Verstappen

Max Verstappen heeft opnieuw problemen gekend met zijn Red Bull op de laatste dag van tweede testweek in Barcelona, in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen.

Zijn sessie kwam maar moeizaam op gang en al na acht ronden parkeerde de Nederlander zijn auto alweer in de pits. Volgens het team ging het om een probleem met de remmen. Nadat dat gerepareerd was reed Verstappen alsnog 45 ronden in de Red Bull.

Hij zette daarbij de tweede tijd van de vrijdag neer. Snelste coureur van was Valtteri Bottas in zijn Mercedes met een 1:16.226. Verstappen moest slechts 0,073 toegeven.

Donderdag spinde de Limburger twee keer met zijn auto, waarbij hij de tweede keer vast kwam te zitten in de grindbak en moest uitstappen. Woensdag, legde Verstappen 84 ronden af en klokte hij de tweede tijd op het Circuit de Catalunya.

Het Formule 1-seizoen begint op zondag 15 maart met de grote Prijs van Australiƫ.