Sprinttitel bij WK baanwielrennen voor Duitse Hinze

De Duitse wielerfans bij de WK baanwielrennen in Berlijn konden vrijdag juichen. Emma Hinze veroverde de wereldtitel op de sprint door in de finale de Russin Anastasia Vojnova te verslaan. De 22-jarige Hinze trad daarmee in de voetsporen van haar landgenote Kristina Vogel, de viervoudig wereldkampioene sprint die door een trainingsongeval in 2018 verlamd raakte.

Hinze was in de kwartfinale donderdag al te sterk geweest voor Laurine van Riessen. Vojnova was een ronde eerder verantwoordelijk geweest voor de uitschakeling van Shanne Braspennincx.