Takagi wint ook 1000 m op WK sprint, Nederlanders stijgen

Miho Takagi heeft bij de WK sprint in Hamar ook de eerste 1000 meter op haar naam geschreven. De Japanse schaatsster zegevierde in een baanrecord van 1.13,75. Eerder had de nummer 2 van het WK vorig jaar de 500 meter gewonnen met een tijd van 37,51. Door haar dubbele zege begint Takagi met een flinke voorsprong aan de tweede WK-dag.

Jutta Leerdam eindigde op haar favoriete afstand als tweede. De nieuwe wereldkampioene op de 1000 meter gaf na een rommelige rit 0,78 seconde toe op de ontketende Takagi. Jorien ter Mors reed de derde tijd (1.14,59) en Letitia de Jong eindigde als vierde (1.14,85).

Het Nederlandse trio steeg door deze goede tijden in het klassement na twee afstanden. Op de 500 meter was het drietal buiten de top tien beland.