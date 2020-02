Tennisser Tsitsipas naar finale van toernooi Dubai

Stefanos Tsitsipas heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Dubai. De Griek was in de halve eindstrijd in twee sets te sterk voor Daniel Evans, de Britse nummer 37 van de wereld: 6-2 6-3.

Tsitsipas stuit in de finale op de winnaar van de wedstrijd tussen de Serviër Novak Djokovic en de Fransman Gaël Monfils. De Griekse nummer zes van de wereldranglijst is al acht duels op rij ongeslagen, na zijn winst van het toernooi van Marseille.

Tsitsipas stond vorig jaar ook in de finale van het toernooi van Dubai. Hij verloor toen in twee sets van Roger Federer.