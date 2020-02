Wild verdedigt titel op omnium bij WK baanwielrennen

Kirsten Wild kan vrijdag in Berlijn haar tweede wereldtitel veroveren. Nadat ze woensdag op de openingsdag van de WK baanwielrennen al het goud had gepakt op het niet-olympische onderdeel scratch, is de Zwolse nu favoriet om het omnium te winnen. Ze is de titelverdedigster en was ook al in 2018 de beste op de combinatie van vier onderdelen waarop ook een olympische titel te verdienen is.

Voor Wild begint de jacht op goud ’s middags met de scratch, gevolgd door de temporace. ’s Avonds volgen de afvalkoers en de puntenkoers. In de avond gaat Theo Bos op jacht naar de wereldtitel op de kilometer tijdrit, Roy Eefting komt uit op het onderdeel puntenkoers.