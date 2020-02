Wild zevende na drie onderdelen omnium bij WK baanwielrennen

Kirsten Wild is weer wat plaatsen opgeschoven in het klassement op het omnium van de WK baanwielrennen in Berlijn. De 37-jarige titelverdediger uit Zwolle won het derde onderdeel, de afvalrace, voor de Italiaanse Letizia Paternoster en de Japanse Yumi Kajihara. Wild steeg van de dertiende naar de zevende plaats.

Wild kon titelprolongatie na het eerste onderdeel scratch eigenlijk al vergeten. Ze kreeg de schuld van een valpartij achter haar en werd, nadat ze als tweede de finish was gepasseerd, teruggezet naar de negentiende plaats. Op het tweede onderdeel, de temporace, werd ze vijfde. De Japanse Yumi Kajihara behield ook na de afvalrace de leiding.

Op het omnium, dat ook op de Olympische Spelen wordt verreden, worden vier onderdelen afgewerkt. Vrijdagavond volgt nog de puntenkoers.