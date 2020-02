WK sprint zonder Nederlandse titelfavorieten in Hamar

De wereldkampioenschappen sprint op de langebaan beginnen vrijdag zonder Nederlandse titelfavorieten. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen lijkt zilver of brons het hoogst haalbare voor Oranje.

De Rus Pavel Koelizjnikov vormt een klasse apart bij de mannen. De titelverdediger bewees eerder deze maand met WK-goud op de 500 meter en 1000 meter, inclusief wereldrecord, dat hij in topvorm verkeert. Namens Nederland komen Kai Verbij, oud-wereldkampioen in 2017, Dai Dai Ntab en Kjeld Nuis in actie. “We strijden met z’n allen hier om de tweede plek”, beaamde Nuis in zijn vooruitblik.

Bij de vrouwen verschijnen namens Nederland de nieuwe kopvrouw Jutta Leerdam, Letitia de Jong en Jorien ter Mors op het ijs. Titelverdedigster Nao Kodaira uit Japan lijkt de grootste kanshebber op WK-goud.

Het sprinttoernooi begint om 17.30 uur met de 500 meter voor vrouwen, gevolgd door de 500 meter voor mannen en de 1000 meter voor vrouwen en mannen. De WK allround starten zaterdag in Hamar. Het is de eerste keer dat beide toernooien gezamenlijk worden afgewerkt.