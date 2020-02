Zeilster Bouwmeester herovert wereldtitel Laser Radial

Zeilster Marit Bouwemeester heeft voor de kust van Melbourne in Australiƫ de wereldtitel in de klasse Laser Radial heroverd. De Friese olympisch kampioene eindigde in de laatste race van het evenement als 29e en mocht van geluk spreken dat het haar slechtste resultaat van het toernooi was dat ze mocht wegstrepen. Ze hield slechts 2 punten voorsprong op Maxime Jonker, die in de laatste race als vijfde eindigde en naar de tweede plaats klom.

Bouwmeester won voor de vierde keer de wereldtitel. Ze pakte het goud eerder in 2011, 2014 en 2017. In 2018 en 2019 moest ze zich nog tevreden stellen met zilver