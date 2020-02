Baanrenner Van Schip opent WK-omnium met zevende plaats

Jan-Willem van Schip is het omnium bij de wereldtitelstrijd baanwielrennen in Berlijn begonnen met de zevende plaats op de scratch. Het eerste van vier onderdelen van de olympische discipline werd gewonnen door de Fransman Benjamin Thomas. De wereldkampioen van 2017 hield de Berit Matthew Walls achter zich. Het duo had een ronde gepakt op het peloton. De Deen Lasse Norman Hansen sprintte naar de derde plaats.

Later op de dag volgen de drie andere onderdelen: de temporace, de afvalrace en de puntenkoers.