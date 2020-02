Kyra Lamberink heeft bij de WK baanwielrennen in Berlijn de finale bereikt op de 500 meter tijdrit. De sprintster uit Bergentheim realiseerde de zesde tijd: 33,521. De beste acht rensters strijden later op zaterdag om de medailles. De Duitse Lea Sophie Friedrich was de snelste met een tijd van 33,197.

Steffie van der Peet kwam tekort. Met een tijd van 34,064 eindigde de geboren Haagse als twaalfde.