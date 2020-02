Baansprinter Lavreysen op jacht naar derde WK-titel in Berlijn

De sprinters komen in het slotweekeinde van de WK baanwielrennen in Berlijn nog één keer in actie. Het sprinttoernooi begint zaterdag met de kwalificaties. Vervolgens wordt er gestreden tot en met de kwartfinales. Harrie Lavreysen is de titelverdediger. Hij versloeg vorig jaar in het Poolse Pruszkow zijn goede vriend Jeffrey Hoogland. Het tweetal reed in het najaar ook de finale bij de EK in Apeldoorn. Toen was Hoogland de beste.

Samen met Roy van den Berg en Matthijs Büchli wonnen ze op de openingsdag in Berlijn al de teamsprint. Lavreysen veroverde donderdag ook al de wereldtitel op keirin.

Behalve het sprinttoernooi voor de mannen staan onder meer de koppelkoers voor vrouwen (Kirsten Wild en Amy Pieters) en het omnium voor de mannen (Jan-Willem van Schip) op het programma. De finales zijn tussen 16.30 en 19.50 uur. Het sprinttoernooi van de mannen loopt nog door tot zondag.